ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹೊಳಪು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಂದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ಬಳೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಲ್ವರ್ ಟೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂದನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಟರ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಬಳೆಗಳು, ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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