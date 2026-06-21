Kannada

ಒಂದೇ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನಸೆಳೆಯುವ ಗ್ಲಿಟರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು: ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ!

ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಗ್ಲಿಟರ್ ಬಳೆಗಳು ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾದರೂ ಸರಿ, ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Jun 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೊಳೆಯುವ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್‌ಗೂ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಹೊಳಪು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲಿಟರ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಂದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ಬಳೆಗಳು, ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೊಳಪು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಸಿಲ್ವರ್ ಶೈನ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಸಿಲ್ವರ್ ಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಳೆಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಲುಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಕುಂದನ್ ಟಚ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು

ಕುಂದನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು ರಾಜಮನೆತನದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: chatgpt
Kannada

ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಿಟರ್‌ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ಬಳೆಗಳು, ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

Image credits: chatgpt
Kannada

ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಬಳೆಗಳು

ರೋಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest

Sarees: ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮನಗೆದ್ದ ಸೀರೆಗಳು; ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ?

2.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ 5 ಸಣ್ಣ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿವೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸೀರೆ ಉಟ್ಟರೂ, ಹೀಗೂ ಮಾಡರ್ನ್‌ ಲುಕ್‌ ಕೊಡಬಹುದು: ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪಡ್ನೇಕರ್ PHOTOS

Bracelets: ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಾನಾ? ಈ 6 ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ