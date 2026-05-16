ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮಾಡುವ ಜೀನ್ಸ್‌ ಪ್ಯಾಂಟ್‌ಗಳಿವು!

fashion May 16 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:chat GPT
ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಇದು ಮಾಡರ್ನ್, ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್, ಫಿಟೆಡ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಜಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಸೊಂಟ‌, ತೊಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಳಗೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ವರ್ಕ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ಬ್ಲೂ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಕೂಡಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಹೂವಿನ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಗಿ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ಸೊಂಟವನ್ನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಬ್ಯಾಗಿ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೀವು ಹಲವು ಪಾಕೆಟ್‌ಗಳಿರುವ ಲೂಸ್ ಫಿಟ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬ್ಲೂ ರಿಪ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಎರಡೂ ಲುಕ್‌ಗೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ಇದನ್ನು ಟಾಪ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕುರ್ತಿ ಜೊತೆಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈಟ್ ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್

ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಔಟ್‌ಫಿಟ್ ಅನ್ನೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್, ಸ್ಕಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಫಿಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

