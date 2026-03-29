ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಮುತ್ತಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗದ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್, ಕುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಳೆಗಳ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಗಲವಾದ ಗಜರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ರೀತಿಯ ಆನೆ ಮುಖದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಎರಡೆರಡರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೀನಾಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ.
