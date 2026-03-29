ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಬೆಸ್ಟ್! ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Mar 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat gpt and others
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಡಗ

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಒಂದನ್ನು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: Instagram sara arjun Instagram
ಮುತ್ತಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಮುತ್ತಿನ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗದ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ವೇರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

Image credits: shree_godavari_silver_palace_ Instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್, ಕುರ್ತಿ ಅಥವಾ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: shree_godavari_silver_palace_ Instagram
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗ

ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಡಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಬಳೆಗಳ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: shree_godavari_silver_palace_ Instagram
ಗಜರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಳೆ

ಟ್ರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್‌ಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಗಲವಾದ ಗಜರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಕೈಗೆ ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Image credits: shree_godavari_silver_palace_ Instagram
ಆನೆ ಮುಖದ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ

ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ರೀತಿಯ ಆನೆ ಮುಖದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಡಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾಲಿಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: aslichandi Instagram
ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ

ಮೀನಾಕಾರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಎರಡೆರಡರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಡಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬಳೆಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೀನಾಕಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆಗಳು ಸದ್ಯ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: shyamsundar_chandiwala Instagram

