Kannada

ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಬೋಹೊ ಚಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯು-ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಬಗೆಯ ಬೋಹೊ ಚಿಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು.
fashion Mar 29 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಯು-ಆಕಾರದ ಸ್ಟಡ್

ಚಿನ್ನದ ಹೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರಲು ಯು-ಆಕಾರದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ.

Kannada

ಪೋಲ್ಕಿ ಪರ್ಲ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲಟ್ಕನ್

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್‌ ಇರುವ ಈ ಪೋಲ್ಕಿ ಯು-ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಣಿ-ಮಹಾರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

Kannada

ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಯು-ಸ್ಟಡ್ ಗೋಲ್ಡ್

ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯು-ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು 15 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Kannada

ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು

5-7 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಯು-ಆಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

Kannada

ಗೋಲ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಬಾಲಿ

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ, ಸಣ್ಣ AD ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Kannada

ಓವಲ್ ಯು-ಶೇಪ್ ಬಾಲಿ

ಮಾರ್ಸ್ಕ್ಯೂ ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲೋ ಯು-ಆಕಾರದ ಈ ಬಾಲಿ ಸ್ಟಡ್, ನೋಡಲು ಹಗುರವಾದರೂ ಭಾರವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಂದ್‌ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್‌ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿದೆ. 

Kannada

2 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೋರಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಲಿ ಟಾಪ್ಸ್

ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್-ಪ್ರೇರಿತ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಚಿನ್ನದ ಕೆತ್ತನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇವು ಬೋಹೊ ಚಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

1.05 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಚೈನ್, ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ!

ಸೆರಗು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಟೆನ್ಶನ್‌ ಬೇಡ: ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ಫ್ರೀ ಸೀರೆ!

ಅಗಲ ಹಣೆ ಇದ್ಯಾ? ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್‌ರ ಈ 7 ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ: ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್