ಚಿನ್ನದ ಹೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರಲು ಯು-ಆಕಾರದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪರ್ಲ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ.
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಈ ಪೋಲ್ಕಿ ಯು-ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ರಾಣಿ-ಮಹಾರಾಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯು-ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು 15 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
5-7 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಯು-ಆಕಾರದ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ, ಸಣ್ಣ AD ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಲ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಬಾಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾಡರ್ನ್ ವೈಬ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಾರ್ಸ್ಕ್ಯೂ ಕಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲೋ ಯು-ಆಕಾರದ ಈ ಬಾಲಿ ಸ್ಟಡ್, ನೋಡಲು ಹಗುರವಾದರೂ ಭಾರವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಾಂದ್ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಂಬೋ ಆಗಿದೆ.
ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಫಿನಿಶ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಈ ವಿಂಟೇಜ್-ಪ್ರೇರಿತ ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಚಿನ್ನದ ಕೆತ್ತನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಕೆಲಸವಿದೆ. ಇವು ಬೋಹೊ ಚಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
1.05 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಚೈನ್, ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ!
