ದುಂಡು ಮುಖ ಅಥವಾ ಚಬ್ಬಿ ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮದು ದುಂಡು ಮುಖವೇ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇತಾಡುವ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಚಿನ್ನದ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕರಕುಶಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೂಗುತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಬಾಲಿ ಶೇಪ್ನ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವೀನ್ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
