ದುಂಡು ಮುಖದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ದುಂಡು ಮುಖ ಅಥವಾ ಚಬ್ಬಿ ಫೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Apr 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram\pinterest
ನೇತಾಡುವ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮದು ದುಂಡು ಮುಖವೇ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೂಗುತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇತಾಡುವ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.

Image credits: instagram\pinterest
ಗೋಲ್ಡ್ ಮೋಟಿಫ್ ಹೂಫ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮೋಟಿಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಕೂಡ ದುಂಡು ಕೆನ್ನೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: instagram\pinterest
ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೆವಿ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ಚಿನ್ನದ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಇರುವ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ.

Image credits: instagram\pinterest
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್

ಸಣ್ಣ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಕರಕುಶಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ವಿಂಟೇಜ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೂಗುತಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. 

Image credits: instagram\pinterest
ಆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್

ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲವೇ? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದನ್ನು 15 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧರಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram\pinterest
1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ಡಬಲ್ ಜಾಲೈನ್ ಮರೆಮಾಚಿ, ಉಬ್ಬಿದ ಕೆನ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವ ರೌಂಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್​ನ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀವು 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
Image credits: instagram\pinterest
ಪ್ಯೂರ್ ಡೈಮಂಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್

ಬಾಲಿ ಶೇಪ್​ನ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವೀನ್​ನಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram\pinterest

