ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಜೆಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೂಜೆಯ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ಸೀರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ವಟ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಈ ಸುಂದರ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬಳೆಗಳು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬಳೆಗಳಂತೆ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಳೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ: ಕರ್ವಿ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಈ 5 ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಮೊಮ್ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳುವಳಿ: ಈ 6 ವಿಂಟೇಜ್ ಓಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ: ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳು!
ಆಕಾಂಕ್ಷಾರ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ!