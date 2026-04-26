ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಲಟಕನ್ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿದಾಗ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ನೀವು 3 ರಿಂದ 4 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಲ್ ಲಟಕನ್ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾಲ್ ಹೂಪ್ ಜುಮ್ಕಾ ಲೂಪ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೂಪ್ ಜುಮ್ಕಾ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾ ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಬೆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿನಿಮಲ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಹಗುರವಾದ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಟಕನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಜುಮ್ಕಾವನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಂ-ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ 5 ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ವಸ್ತುಗಳು!
1 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರಗಳು; ಇಲ್ಲಿವೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತಿ ಬಳೆಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್: ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ 6 ಬೊಹೆಮಿಯನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿ, ರಾಣಿಯಂತೆ ಮಿಂಚಿ!