ಮೂಗುತಿಗಳು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ಗಳಿವೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂ. ಇರಬಹುದು.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮೂಗುತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ. ಇರಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್ನ ಈ ಮೂಗುತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
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