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ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೂಗುತಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

ಮೂಗುತಿಗಳು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವೆ.

fashion Aug 20 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
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ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಲ್ ಮೂಗುತಿ

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಪರ್ಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: pinterest
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ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 5,000 ರೂ. ಇರಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಟ್ರೆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಮೂಗುತಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನೋಸ್ ಪಿನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4,000 ರೂ. ಇರಬಹುದು.

Image credits: pinterest
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ಲೀಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಗುತಿ

ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಈ ಮೂಗುತಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್‌ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: pinterest

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