₹30,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಟಚ್ ನೀಡುವ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಷನ್. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
fashion Apr 27 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಈ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: instagram
ಮಿನಿಮಲ್ ಪಾನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಇದು ಸದಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಡಿಸೈನ್. ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಮಲ್ಟಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ತೆಳುವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಸರದ ಜೊತೆ ಲೇಯರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಲ್ಟಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
ಫ್ಲೋರಲ್ ಮೋಟಿಫ್ ಲೇಯರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್

ಹೂವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮೋಟಿಫ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಫ್ಲೋರಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್, ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ₹30,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಶೈಲಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: social media
ಸ್ಮಾಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್

ನೇರವಾದ, ತೆಳುವಾದ ಸರದ ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಹೊಸ ಕಾಲದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
Image credits: social media
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಚೌಕಾಕಾರದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ₹30,000 ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಧುಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: Gemini AI

