ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್-ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಕಟ್ವರ್ಕ್, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ.
ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಟ್ಕನ್ ಇದನ್ನು ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟಾಸೆಲ್ಗಳ (ಕುಚ್ಚು) ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಫ್ರಿಲ್ ಲೇಯರ್, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ದುಂಡನೆಯ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ವರ್ಕ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಜುಮ್ಕಿ ಲಟ್ಕನ್ಗಳ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಲಟ್ಕನ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಬಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಕೆಂಪು ಬ್ಲೌಸ್ನ ಸ್ಲೀವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 1000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಡದಿ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಒಳ್ಳೆ ಒಡವೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಯೂನಿಕ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್
Heart Print Dress: ಕೆಫೆ ಡೇಟ್, ಮೂವಿ ನೈಟ್... ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಸೈ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್!
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದಿಗೆ ಮನಸೋಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್