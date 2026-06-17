Kannada

ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಈ 10 ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಲರ್ ನಂಬರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ!

fashion Jun 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram
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ಸೀರೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್-ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಕಟ್‌ವರ್ಕ್, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ.

Image credits: Instagram
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ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಟ್ಕನ್ ಇದನ್ನು ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಬಿಳಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಟಾಸೆಲ್‌ಗಳ (ಕುಚ್ಚು) ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: Instagram
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ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫ್ರಿಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಫ್ರಿಲ್ ಲೇಯರ್, ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಾಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
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ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ದುಂಡನೆಯ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೀಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Instagram
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ಪಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫೆಮಿನಿನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
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ಹಸಿರು ಡ್ರೇಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಲೀವ್

ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಜುಮ್ಕಿ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Instagram
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ಹಸಿರು ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram
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ರೆಡ್ ರೋಸ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಲಾಬಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Instagram
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ಕೆಂಪು ಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಕೆಂಪು ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಟ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Instagram
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ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೀವ್

ಈ ಸ್ಲೀವ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಫ್ರಿಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎರಡೂ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Instagram

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