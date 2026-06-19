ಚಿನ್ನದ ಜುಮ್ಕಾ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 925 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಜುಮ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ಸಿ, ಹೆವಿ, ಸ್ಲೀಕ್... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಮಾದರಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಲಟ್ಕನ್ ಡಿಸೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ಶೈನಿ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು, ಬಿಳಿ ಮುತ್ತು ಮತ್ತು 925 ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸದ ಈ ಜುಮ್ಕಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು 4000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಲೇಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕುಸುರಿ ಕೆಲಸವಿರುವ ಈ ಜುಮ್ಕಾ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ನ ಲುಕ್ಕೇ ಬೇರೆ. ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
1500-2000 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಸಟೈಲ್. ಇದನ್ನು ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಮ್ಕಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
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