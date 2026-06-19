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ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
fashion Jun 19 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Pinterest
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1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ?

ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?
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ಏನಿದು 1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್?

1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲ ಲೋಹ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ (ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್) ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ.  

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1 ಗ್ರಾಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ pH ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆವರು ಆಭರಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

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ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್

ಆಭರಣದ ಮೇಲಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಲೇಪನ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಸವೆಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
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ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕೂಡ ಲೋಹದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್‌ಗೆ (oxidation) ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಭರಣದ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್, ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.  

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ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಪರಿಣಾಮ

ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಮೂಲ ಲೋಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

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