1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಮೂಲ ಲೋಹ ತಾಮ್ರ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ (ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್) ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹದ pH ಮಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆವರು ಆಭರಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ಹೊಳಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಡಿಯೋಡ್ರೆಂಟ್, ಹೇರ್ ಸ್ಪ್ರೇ, ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸವೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಮೂಲ ಲೋಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
Plus Size Fashion: ದಪ್ಪಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಚಿಂತೆನಾ: ಈ 7 ಫ್ಯಾಷನೆಬಲ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ! ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿ
Silver Anklets: ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್...ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಿಗೂ ಧರಿಸಬಹುದು
Short Kurti: ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 8 ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ