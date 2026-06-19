ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಈ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಿಸದಿದ್ದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಬೋಹೊ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಷನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಯುವತಿಯರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯ. ಇದರ ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖವನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸತನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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