ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 7 ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ.
ಮಿನಿ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಪರ್ಸ್ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್, ಗೌನ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು.
ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್-ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇದರ ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಂಚ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ನೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ತರಹ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾಗ್ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ, ದುಂಡಗಿನ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಿದ ಮಿನಿ ಪೌಚ್ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜರಿ, ಮುತ್ತು, ಸೀಕ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್
ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಬೆಸ್ಟ್! ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಳೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್
ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಬೋಹೊ ಚಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್
1.05 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಚೈನ್, ಮಕ್ಕಳು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ!