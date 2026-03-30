ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಫೀಲ್ ಬೇಕಾ? ಈ 7 ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್‌ಗಳು ಹಗುರ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ 7 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
fashion Mar 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Gemini AI
7 ಕ್ಲಾಸಿ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ 7 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಗ್

ಮಿನಿ ಸೈಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ರೀತಿಯ ಲೆದರ್ ಫಿನಿಶ್ ಪರ್ಸ್‌ಗಳು ಪಾರ್ಟಿ ಡ್ರೆಸ್, ಗೌನ್ ಮತ್ತು ಸೀರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು.

Image credits: pinterest
ಮಿನಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಹಾರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Pinterest
ಮಿನಿ ಟಾಪ್-ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಟಾಪ್-ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ಯಾಗ್‌ ಇದರ ಮಿನಿ ವರ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಂಚ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ ನೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ತರಹ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
ಪರ್ಲ್ ಲಟ್ಕನ್ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್

ಮುತ್ತಿನ ಲಟ್ಕನ್ ಇರುವ ಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ನಿಮಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Image credits: Pinterest
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್

ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Social Media
ಕ್ರಾಸ್‌ಬಾಡಿ ಮಿನಿ ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಚಿಕ್ಕ, ದುಂಡಗಿನ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಾವೆಲ್, ಡೇ ಔಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media
ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಿನಿ ಪೌಚ್

ಭಾರತೀಯ ಉಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿನಿ ಪರ್ಸ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಮಾಡಿದ ಮಿನಿ ಪೌಚ್ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜರಿ, ಮುತ್ತು, ಸೀಕ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Social Media

