ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಳಸಿದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೂ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನೀಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಇವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೇರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೂ ಇವು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಇರುವ ಈ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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