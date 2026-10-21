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ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!

fashion Oct 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:PINTEREST
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್

ಫ್ಲೋರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್.

Image credits: PINTEREST
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ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini ai
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ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವೇರ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಳಸಿದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

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ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಇರುವ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೂ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

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ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ನೀಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಿನವಿಡೀ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಲು ಇವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಅನಾರ್ಕಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಫ್ಲೇರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲೂ ಇವು ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.

Image credits: PINTEREST
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ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್

ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದುಪಟ್ಟಾ ಇರುವ ಈ ಕಾಟನ್ ಸೂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini ai

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