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Necklace Designs: ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಈ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಸಾಕು

fashion Oct 21 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Vriksham
Kannada

ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಗೋಲ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಸುಂದರವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪ, ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Vriksham
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ಕುಂದನ್ ಹಾರ

ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುಂದನ್ ವರ್ಕ್, ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಹೆವಿ ಹಾರ ರಾಜವೈಭೋಗದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್.

Image credits: Vriksham
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ರೂಬಿ ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್

ದುಂಡಗಿನ ಚಕ್ರದ ಡಿಸೈನ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿನ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ ಈ ಚೋಕರ್ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.

Image credits: Vriksham
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ಪೀಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ನವಿಲುಗರಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಹಾರ ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಸೀರೆಯುಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Vriksham
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ನವರತ್ನ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್

ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಚೌಕಾಕಾರದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಸೆಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Vriksham
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ಫ್ಲೋರಲ್ ಹಾರ

ಸುಂದರವಾದ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ರೂಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Vriksham

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