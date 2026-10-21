ಅಗಲವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 10 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಡಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 8 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
ಲೇಯರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಜಾಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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