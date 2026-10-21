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ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು.. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ!

fashion Oct 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:khushbujewellers
Kannada

ಹೆವಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಅಗಲವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 10 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: Amazon
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ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ತೆಳುವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಚೈನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಪಾದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಳೆ ತರುತ್ತದೆ.

Image credits: gemini AI
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ಕಡಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಡಗ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: gemini ai
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ಚೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಕಡಿಮೆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 8 ತೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.

Image credits: ringskart.com_@instagram
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ಲೇಯರ್ಡ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಲೇಯರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಹೆಂಗಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತವೆ.

Image credits: ebay.com
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ಜಾಲರ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಣಿಗಳಿರುವ ಈ ಜಾಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: khushbujewellers
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ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು

ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ನವಿಲು ಡಿಸೈನ್ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: khushbujewellers

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