ಪಾರ್ಟಿವೇರ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀರೆ. ಇಂಥ ಸೀರೆಗೆ ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಪ್ಲೇನ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ.
ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲಾಕ್, ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಗ್ರೇ ಸೀರೆಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಸೀರೆಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
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