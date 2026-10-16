ಈ ಉಂಗುರವು ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆರಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಕ್ ಡಿಸೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೆರಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ಕೈಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.
ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
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