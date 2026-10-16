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ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಂದರವಾದ ಉಂಗುರಗಳು.. ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

fashion Oct 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Tanishq
Kannada

ಸ್ಟೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ

ಈ ಉಂಗುರವು ಸಣ್ಣ ಬಿಳಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆರಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Tanishq
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ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್

ಈ ಹೊಸ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Tanishq
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ಲಿಂಕ್ ಡಿಸೈನ್

ಲಿಂಕ್ ಡಿಸೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಉಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

Image credits: Tanishq
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ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಉಂಗುರ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೆರಳಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Tanishq
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ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್

ಅರಳಿದ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಗುರ ಕೈಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Tanishq
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ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಗುರ

ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಹೊಳೆಯುವ ಉಂಗುರ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ.

Image credits: Tanishq
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ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್

ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

Image credits: Tanishq

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