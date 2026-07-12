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ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು: ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮುದ್ದಾದ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
fashion Jul 12 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
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ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

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ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಬನ್ನಿ ರಾಬಿಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಮೊಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

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ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಆನೆಯ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

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ಕ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಕ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಮುದ್ದುತನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

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ಲವ್ಲಿ ಪಾಂಡಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್

ಪಾಂಡಾ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

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