ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಆಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುದ್ದಾದ ನೋಟವು ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿನ್ನದ ಲಾಕೆಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸಲು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆನೆಯ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಟ್ ಫೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಲಾಕೆಟ್ ಮುದ್ದುತನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಂಡಾ ಆಕಾರದ ಲಾಕೆಟ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
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