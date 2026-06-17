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ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಈ 8 ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

fashion Jun 17 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chat GPT
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ಲಕ್ನೋವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿ

ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ನೋವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಹೂವಿನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸೂನ್‌ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫರ್ಶಿ ಸಲ್ವಾರ್, ಪಲಾಝೊ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ

ನಿಮಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕುರ್ತಾ, ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕುರ್ತಾ

ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕುರ್ತಾ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಕಲಂಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ

ಕಲಂಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಕಲಂಕಾರಿ ಕುರ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
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ಪೆಪ್ಲಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ

ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಪೆಪ್ಲಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಟಾಪ್ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: Pinterest
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ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಾಟನ್ ಕುರ್ತಾ

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕುರ್ತಾ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್, ಯು-ಕಟ್ ಹೆಮ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image credits: Gemini AI

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