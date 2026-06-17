ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ನೋವಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕುರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದು.
ನಿಮಗೆ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕುರ್ತಾ, ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಟನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ನಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕುರ್ತಾ, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಲಂಕಾರಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ಟರ್ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವ ಕಲಂಕಾರಿ ಕುರ್ತಾ ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಪೆಪ್ಲಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್, ಟಾಪ್ ತರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
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