ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಫ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಯಾರಾ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಟ್ಟು, ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಥರ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಪಫ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
30+ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಗಿದೆ.
ಮುಖ ತುಂಬಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೌನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೋಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಹಾಫ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
