ವಯಸ್ಸು 30 ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 7 ಟ್ರೆಂಡಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 7 ಅದ್ಭುತ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳು.
fashion Mar 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
ಟ್ರೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್

ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಸುಹಾನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಪಫ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ.

Image credits: instagram
ಟಿಯಾರಾ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ವಿ ಹೇರ್

ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕೂದಲಿಗೆ ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಯಾರಾ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
ಪಫ್ ಜೊತೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಪೋನಿ ಟೇಲ್

ಜುಟ್ಟು, ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಥರ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೋ ಪೋನಿಟೇಲ್ ಜೊತೆ ಪಫ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ವಾಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್

ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮಿನಿಯಸ್ ಓಪನ್ ಕರ್ಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

30+ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರಿಂಪಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕ್ರಿಂಪ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಆಗಿದೆ.

Image credits: instagram
ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಲ್ ಹೇರ್

ಮುಖ ತುಂಬಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಬೌನ್ಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಈ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
ಹಾಫ್ ಅಪ್ ಹಾಫ್ ಪಿನ್ ಹೇರ್‌ಸ್ಟೈಲ್

ಡಬಲ್ ಚಿನ್ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಸೋಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಹಾಫ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: instagram

