Kannada

Ring Designs: ಈ 5 ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಮಹಿಳೆಯರ ಕೈಬೆರಳುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಉಂಗುರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.
fashion Aug 27 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:pinterest
Kannada

ಉಂಗುರ

ಮಹಿಳೆಯರ 16 ಶೃಂಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವೂ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು

ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಉಂಗುರದ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ, ಜನಪ್ರಿಯ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Image credits: ohsoperfectproposal.com
Kannada

ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಂಗುರ

ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಉಂಗುರವನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಥ್ನಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಂಗುರ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗುರ

ಸಣ್ಣ, ನಾಜೂಕಾದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗುರ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Asianet News
Kannada

ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ

ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ಕೂಡಾ ಸದಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಸೈನ್. ಈ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram

Mangalsutra Designs: 5 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳಿವು

Earrings: 3 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗಿನ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್, ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

Earrings: ಮುಖ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 6 ಯೂನಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Bangle Designs: ಕೈಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗೆಬಗೆಯ ಬಳೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!