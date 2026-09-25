ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾದಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೀನಾಕರಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಓಪನ್ ಟೋ ರಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಾಲ್ಬೆರಳಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಧಿ ತೀಜ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಪತ್ನಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಲೋಟಸ್ ಮೋಟಿಫ್ ಇರುವ ಕಾಲುಂಗುರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಮಲದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಈ ಕಾಲುಂಗುರಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿಯ ಪಾದಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಶೈಲಿಯ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಂಗುರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೀಜ್ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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