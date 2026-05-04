ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಜಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿಯೇ ವಿಜಯ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಯಿತೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಎದ್ದಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದು ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ಕೂಡಾ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ: ಹೊಸ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ ಆ್ಯಂಕರ್ ರಶ್ಮಿ!
ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ನಿಹಾರಿಕಾ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಸೈರಾಟ್ ನಟಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೋಮಿಯೋ ಎಂಟ್ರಿ: ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ರಿಂಕು!
ಹೀಗೆ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ: ನಟಿ ದಿವಿ ವಾದ್ತ್ಯಾ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?