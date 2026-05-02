Kannada

ಹೀಗೆ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ: ನಟಿ ದಿವಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ನಟಿ ದಿವಿ ವಾದ್ತ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

entertainment May 02 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram/@actordivi
Kannada

ದಿವಿ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಿವಿ, 'ಹೀಗೆ ಹೇಳೋರು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ' ಎಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada

ದಿವಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ

ಆದರೆ, ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದಿವಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಿವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫಿದಾ ಆಗಿ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Kannada

'ಮಹರ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ

'ಮಹರ್ಷಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿವಿ, ನಂತರ 'ಎ1 ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್', 'ಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್', 'ನಯೀಂ ಡೈರೀಸ್', 'ಜಿನ್ನಾ', 'ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್' ಮತ್ತು 'ರುದ್ರಂಗಿ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada

'ಲಂಬಸಿಂಗಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್

'ಲಂಬಸಿಂಗಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ 'ಸಿಂಬಾ', 'ಪುಷ್ಪ 2' ಮತ್ತು 'ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Kannada

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 4 ಶೋನಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 4' ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದಿವಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಶೋ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
Kannada

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಸದ್ದು

ಸದ್ಯ ದಿವಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

