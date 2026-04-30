Kannada

ಅಂದ, ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ

ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯಾದರೂ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
entertainment Apr 30 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Instagram/Thanuja Puttaswamy
Kannada

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಇಮೇಜ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಮೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವರು ತನುಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Image credits: instagram/@thanuja_puttaswamy_
Kannada

ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಕನ್ನಡತಿ

ತನುಜಾ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಯಾದರೂ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ನೋಡಲು ಪಕ್ಕಾ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

Kannada

ತೆಲುಗು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್

'ಮುದ್ದ ಮಂದಾರಂ' ಸೀರಿಯಲ್‌ನಿಂದಲೇ ತನುಜಾ ಎಂದರೆ ತೆಲುಗಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
Kannada

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತನುಜಾ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ಪರಿವಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್' ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

Kannada

ಶೋನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್

ಸದ್ಯ ತನುಜಾ ಒಂದು ಕುಕರಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಶೋನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತು, ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತನುಜಾ ಅವರೇ.
Kannada

ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ

ತನುಜಾ ನೋಡಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರಂತೆ ಕಂಡರೂ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
Kannada

ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ

ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೇ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧುರಿ ಜೊತೆ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು.

Miss You Paa..ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲದೆ 5 ವರ್ಷ… ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್

ಐಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್.. ಪತಿ ಜೊತೆ ಜಾಲಿ ಮೂಡಲ್ಲಿ ನಟಿ

ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ…ಅಮ್ಮ, ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ

ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ನಡುವೆ ಹಂಪಿ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಪುತ್ರಿ