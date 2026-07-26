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ಆ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಪಟ್ಟ: ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

entertainment Jul 26 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Our own
Kannada

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ'.

Image credits: Our own
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ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ

ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ನಟನೆಯ 'ಭಾರತ್ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತಾ' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿರಿಜಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಪಟ್ಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

Image credits: Our own
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ಗಿರಿಜಾಳ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಗಿರಿಜಾ ಓಕ್ ಅವರ ನೀಲಿ ಸೀರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗಿರಿಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Our own
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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು ಈ ಹೆಸರು

'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನನಗೆ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂತು' ಎಂದು ಗಿರಿಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಂಗನಾ, ಗಿರಿಜಾಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

Image credits: Our own
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ಕಂಗನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಗನಾ, 'ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಿರಿಜಾಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಕೆ ಆ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Image credits: Our own

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