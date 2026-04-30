ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಎನ್ಟಿಆರ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೊದಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ. ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಟಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ರಾಯಲಸೀಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಹರ್ಷಿ' ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಸೇರಿಸಿತು.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೀಮಿತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಡಿಜೆ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಹಿಟ್ ಪಡೆದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ, ಕೊನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಕ್ಕಿತು. 'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ಸಿನಿಮಾ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
