Kannada

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ 5 ಆಟಗಾರರಿವರು

cricket-sports Nov 17 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:ANI
Kannada

ಐಪಿಎಲ್ ಸದ್ದು ಆರಂಭ

ಐಪಿಎಲ್ ತನ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರು ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: ANI
Kannada

ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ

ಇಂದು ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.

Image credits: ANI
Kannada

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 23, 2013 ರಂದು ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: x/rcb
Kannada

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28, 2025 ರಂದು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.

Image credits: ANI
Kannada

ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸುಫ್ ಪಠಾಣ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 13, 2010 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.

Image credits: stockPhoto
Kannada

ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರು ಮೇ 25, 2025 ರಂದು ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.

Image credits: ANI
Kannada

ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್

ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೇ 6, 2013 ರಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

Image credits: stockPhoto

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರೀಟೆನ್ಶನ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವ ತಂಡದ ಪರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದೆ?

ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿವರು!

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರಿವರು!

ರಶೀದ್ ಖಾನ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು 2 ಮದುವೆಯಾದ ಟಾಪ್ 5 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿವರು!