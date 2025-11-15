10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವಿದೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ರೀಟೆನ್ಶನ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಯಾವ ತಂಡವು ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತವರು ಮೈದಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಳಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ತಂಡದ ಬಳಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತಂಡವು ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ರೀಟೆನ್ಶನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬಳಿ ಸದ್ಯ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ರೀಟೆನ್ಶನ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
