ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದು
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ 5 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಸುರಿಸಬಹುದು.
ಕಳೆದ 2 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಎಸ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಮಲಿಂಗಾ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳಬಹುದು.
