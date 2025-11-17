Kannada

ಐಪಿಎಲ್ 2026:

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬಹುದು

cricket-sports Nov 17 2025
Author: Naveen Kodase Image Credits:ANI
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

Image credits: stockPhoto
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ 5 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಡ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Image credits: ANI
ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ (ಕೆಕೆಆರ್)

ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಿದ್ದ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹಣ ಸುರಿಸಬಹುದು.

Image credits: stockPhoto
ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ)

ಕಳೆದ 2 ಸೀಸನ್‌ಗಳಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೂಡ ಹರಾಜಿಗೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: ANI
ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ (ಆರ್‌ಸಿಬಿ)

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರು ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Image credits: ANI
ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ (ಪಿಬಿಕೆಎಸ್)

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: ANI
ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ)

ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿ ಮಲಿಂಗಾ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೆತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ಇವರಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬೀಳಬಹುದು.

Image credits: ANI

