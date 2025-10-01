ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್. ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಿರುದ್ಧ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೂ ಅಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, 2016 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಲಿಸಾಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
2025ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ನಾಯಕಿಯರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್
ಯಾವ ನಟಿಯರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಸಿಂಗ್!
ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಪತ್ನಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ!
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ 6 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ!