ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಂದಿರಾದ 7 ನಟಿಯರು

ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ ರೆನೆ ಮತ್ತು ಅಲೀಶಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್

ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್

ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರವೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು, ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.

Image credits: Instagram
ಮಾಹಿ ವಿಜ್

ಮಾಹಿ ವಿಜ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಹಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image credits: Instagram
ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ

ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸಮೀರ್ ಸೋನಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆಹನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
ಮಂದಿರಾ ಬೇಡಿ

ಮಂದಿರಾ ಬೇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ತಾಯಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ನಂತರವೂ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು.

Image credits: Instagram
ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್

ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ದಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

