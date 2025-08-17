ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗೆ ರೆನೆ ಮತ್ತು ಅಲೀಶಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರವೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು, ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾಹಿ ವಿಜ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಹಿ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀಲಂ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ಸಮೀರ್ ಸೋನಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಆಹನಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂದಿರಾ ಬೇಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ತಾಯಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ನಂತರವೂ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದರು.
ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತಾಯಿಯಾದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ದಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
