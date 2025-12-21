Kannada

ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

business Dec 21 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:AI and Social Media
Kannada

802.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ 802.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದು 650-700 ಟನ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.

Image credits: AI and Social Media
Kannada

ಚಿನ್ನದ ದರದ ನಾಗಲೋಟ

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ 10 ಗ್ರಾಂ. ಚಿನ್ನದ ದರ 1.32 ಲಕ್ಷ ರು. ದಾಟಿದೆ.

Image credits: AI and Social Media
Kannada

ಚಿನ್ನವೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈಗಲೂ 18 ಅಥವಾ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬದಲು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವೇ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.

Image credits: AI and Social Media
Kannada

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Image credits: AI and Social Media
Kannada

ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ

ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Image credits: AI and Social Media
Kannada

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ

ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಏರುಗತಿ ದಾಖಲಿ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

Image credits: AI and Social Media

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿ; ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್

ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಬೇಡ… ಇವರೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದದ್ದು 30+ ಆದ್ಮೇಲೇ

ತುರ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್‌ ನಂಬರ್‌ಗಳು!

ಜಿಯೋ ಅನಿಯಮಿತ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇವೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ