ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 170 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅರಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ (Nandi Hills) ಸುಮಾರು 60-65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್-ಹೌಸ್, ಸರೋವರ, ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಸಂಜೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನೀವು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ಮೈಸೂರಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
Must-Visit Places in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!
