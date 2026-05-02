ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ತಪ್ಪು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬೇಡಿ!

astrology May 02 2026
Author: Sathish Kumar KH
Kannada

ಸೋಮವಾರದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (Monday)

ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೌರ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!
ಸೋಮವಾರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಅಶುಭ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ಮಂಗಳವಾರದ ಆಪತ್ತು (Tuesday)

ಆಯಸ್ಸು ಕುಂದಿಸುವ ಮಂಗಳವಾರ!
ಮಂಗಳವಾರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು (ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Kannada

ಗುರುವಾರದ ದಾರಿದ್ರ್ಯ (Thursday)

ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ನಾಶ!
ಗುರುವಾರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವೂ ಕುಂದುತ್ತದೆ.

Kannada

ಶನಿವಾರದ ಶನಿ ದೋಷ (Saturday)

ಶನಿವಾರ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಿದರೆ ಆಪತ್ತು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
ಶನಿವಾರ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮಹಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಇದು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Kannada

ಯಾವ ದಿನಗಳು ಶುಭ? (Auspicious Days)

ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ಷೌರ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಶುಭ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ.

