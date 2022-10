ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ

ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದನು, ಅವನು ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಜವೆಂದು ತೋರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಗೆಳೆಯ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗಾಗಿ.

Boy and girl cannot be just friends ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸಹ ಹೌದು ಎಂದು ನಂಬಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ದೂರ ಆದ್ರೆ, ಪ್ರೀತೀನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಾನೂ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ.