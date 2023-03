ಇನ್ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ: 4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ..!

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್‌ 12, 2023): ಎಟಿಎಂ ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡೋ ಮಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಇಡ್ಲಿಯಂತಹ ಆಹಾರ ನೀಡೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ, ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೇ ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವಾದ ಬಿರಿಯಾನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.

ಹೌದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನೈ (Chennai) ಮೂಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ನ (Start Up) ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಮಾನವರಹಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ (Biryani) ಟೇಕ್‌ಅವೇ ಸೇವೆ (Take Away Service) ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಕ್‌ಔಟ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಲತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ (Kolathur) ಬಾಯಿ ವೀಟು ಕಲ್ಯಾಣಂ ಅಥವಾ ಬಿವಿಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಕಂಪನಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್‌ ನಗರವಾದ ಚೆನ್ನೈನಾದ್ಯಂತ 12 ಇತರ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕೊಳತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಟಿಎಂ ಬಿರಿಯಾನಿ 32 ಇಂಚಿನ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಬಿವಿಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೆನುವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನಂತರ, ಅವರ ಆರ್ಡರ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು "ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು, ಫುಡ್‌ ಬ್ಲಾಗರ್‌ ಒಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಟಿಎಂನ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಗೇಟ್‌ವೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು, ಮಿನಿ-ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಲ್ಕೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಇದು ಒದಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿವಿಕೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಫಹೀಮ್ ಎಸ್, ಚೆನ್ನೈನಾದ್ಯಂತ 12 ಮಾನವರಹಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಕ್‌ಅವೇ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾನಗರ ಚೆನ್ನೈದಾದ್ಯಂತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ, ಬಿವಿಕೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಬಿವಿಕೆಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಉರುವಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇತರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನೂ ಮೊದಲೇ ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊದಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿವಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

