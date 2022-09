Nuclear War ಆದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್‌ ಹಾಕಬೇಡಿ: ವಿಚಿತ್ರ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ

US Advises citizens not to use Conditioners: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕಂಡೀಷನರ್‌ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್‌ ಬಳಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನರ್‌ ಬಳಕೆಗೂ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.