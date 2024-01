ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಬಳಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಮಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆದ್ದು ಹಾರಿದ ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು!

ಆಗಾಗ ಹಾರುವ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳಿಂದ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಆಗಾಗ ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಂತಹ ಹಾರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಗೋಚರವಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಡ ಹಾರುವ ತಟ್ಟೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹಾರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಕುರಿತಾದ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರುವ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ (Viral) ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು (Video) ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೆರೆಮಿ ಕಾರ್ಬೆಲ್ (Jeremy Corbell) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಂತಹ (Jelly Fish) ವಸ್ತುವೊಂದು ಹಾರುತ್ತ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ?

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ಎಂದು ಜೆರೆಮಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಿಲಿಟರಿ (Military) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಈಗ, ಹಾರುವ ವಸ್ತುಗಳ (Flying Object) ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಿಯಾಮಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಾಲ್ ಒಂದರ ಎದುರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜೀವಿಯೊಂದು ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ಕೆ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವರು 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಏಲಿಯನ್ (Alien) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

