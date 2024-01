ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಮಿಮಿಕ್ರಿಗೆ ಮನಸೋತ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ!

ಮುಂಬೈ(ಜ.11) ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಲವು ರೋಚಕ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಖಡಕ್, ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕವೂ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಬಾಲಕ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಈ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಈ ಬಾಲಕನ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊರ್ವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಲಿಸುವ ಶಬ್ದ, ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಶಬ್ದ ಬದಲಾಗುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಈ ಬಾಲಕನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಬಾಲಕ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಕುರಿತು ಹಲವು ಕತೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Very cool. The kid has a tractor in his belly…( I only hope he wasn’t doing this because the engine wasn’t working! 🙂) pic.twitter.com/8AJpBCq5Ue