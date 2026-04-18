Kannada

1996 ಮತ್ತು 2026; ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ!

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗಂಭೀರ ವಾಗ್ದಾಳಿ.

politics Apr 18 2026
Author: Sathish Kumar KH
Kannada

ಮೂರು ದಶಕಗಳಾದರೂ ಬದಲಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್!

"ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚವೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು" - ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.

Kannada

ಅಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ!

1996ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಯುಕ್ತ ರಂಗ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33% ಮೀಸಲು ನೀಡಲು ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು.

Kannada

ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಗಳು

ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ದೇವೇಗೌಡರು ಮಂಡಿಸಿದ್ದ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಚರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ್ದವು.

Kannada

ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ!

ಆವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಡೆ!

ಈಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮೋದಿಯವರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kannada

ಮಾತೃಶಕ್ತಿಗೆ ಆದ ಅಪಮಾನವಿದು!

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕೂಟವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾರಿಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದವರು ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

Kannada

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಗ್ರಮನ್ನಣೆ!

ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 33% ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ. ನಾರಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅಗ್ರಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವ ದಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ.

