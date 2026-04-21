Kannada

ನಾನ್-ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ 5 ದೇಶಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ!

ರುಚಿಕರವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

life Apr 21 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Getty
Kannada

ಭಾರತ

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಇದೆ.

Kannada

ಇಟಲಿ

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

Kannada

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Kannada

ಸಿಂಗಾಪುರ

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ.

Kannada

ಇಸ್ರೇಲ್

ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

