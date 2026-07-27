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ಪುದೀನಾದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪುದೀನಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ನಾರಿನಂಶವಿದೆ.

health-life Jul 27 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Getty
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ಐಬಿಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಮೆಂಥಾಲ್' ಅಂಶವು 'ಇರಿಟಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (IBS) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವುದು. ಊಟದ ಜೊತೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ

ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ

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ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ

ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

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ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಯಾಸ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

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ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ರಾಮಬಾಣ

ಶೀತದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬಾಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೆಂಥಾಲ್' ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಗಿನ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

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