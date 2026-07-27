ಪುದೀನಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೂ, ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ನಾರಿನಂಶವಿದೆ.
ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಮೆಂಥಾಲ್' ಅಂಶವು 'ಇರಿಟಬಲ್ ಬವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್' (IBS) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆಹಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವುದು. ಊಟದ ಜೊತೆ ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಪುದೀನಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಯಾಸ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೀತದ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಬಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಮೆಂಥಾಲ್' ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಗಿನ ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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