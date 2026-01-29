Kannada

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

life Jan 29 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Freepik
Kannada

ಉಳಿತಾಯ ಹಣದಿಂದಲ್ಲ, ವಿಧಾನದಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ

ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳ ವಿಧಾನ

ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ, ಇಎಂಐ, ಬಿಲ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಿ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆ ಇಡಿ

ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ.

Image credits: Freepik
Kannada

'ಪೇ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್' ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮೊದಲು ₹10000 ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು. ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಶುರುವಾದರೆ, ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವ ಹವ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ

ಹೊರಗೆ ಊಟ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.  

Image credits: Getty
Kannada

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಖರ್ಚು ಬಜೆಟ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು

ನಾವು ಬೇಸರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, 'ನಾನಿದನ್ನು ನಂತರ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?' ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ

ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್‌ನ ರಿವಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.  

Image credits: Getty
Kannada

ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದ ವಿಮರ್ಶೆ

ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ದೊಡ್ಡ ಸೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

Image credits: Freepik
Kannada

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.

ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ-ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Getty

ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ?

ಮಹಿಳೆಯರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!

ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹುಷಾರ್... ನಮ್ಮ ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ