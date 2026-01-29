ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಖಾತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು, ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ, ಇಎಂಐ, ಬಿಲ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಿ.
ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ UPI ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ.
ಸಂಬಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮೊದಲು ₹10000 ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು. ಉಳಿದ ಹಣದಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಒಮ್ಮೆ ಉಳಿತಾಯ ಶುರುವಾದರೆ, ಮನಸ್ಸು ತಾನಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗೆ ಊಟ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
ನಾವು ಬೇಸರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, 'ನಾನಿದನ್ನು ನಂತರ ಖರೀದಿಸಬಹುದೇ?' ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಣತನದಿಂದ ಬಳಸಿದರೆ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾರ್ಡ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ದೊಡ್ಡ ಸೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆ-ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಲಹೆಯ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ?
ಮಹಿಳೆಯರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಈ 5 ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ!
ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಹುಷಾರ್... ನಮ್ಮ ಈ 7 ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ