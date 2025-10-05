Kannada

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

life Oct 05 2025
Author: Ravi Janekal Image Credits:Getty
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ  ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.

ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು

ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಂಬೆ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.

ವಿನೆಗರ್

ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪ್ಪು

ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದಲೂ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುದೀನಾ ಎಲೆ, ಲವಂಗ

ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ

ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕೂಡ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

ಬಳಸಿದ ಟೀ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಕೂಡ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

