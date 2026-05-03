ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಲು 8 ಹ್ಯಾಕ್ಸ್!

ನೀವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಸಲಿಯೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 8 ಸುಲಭ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿ.
life May 03 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:Afaqs
ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್

ನಕಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡಲು ಇವು ಪಕ್ಕಾ ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 8 ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೈಜ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಆಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಕಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಅಸಲಿ. ನೀರಿನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾದರೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಿ.
ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಡಿ

ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸುವಾಸನೆಯ ಕಣಗಳು (molecules) ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನಕಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನ ವಾಸನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನ ರಚನೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಲೇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನ ಹಗುರವಾದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಸನೆ, 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಹೂವಿನ/ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಆಳವಾದ ಬೇಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿ

ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದು ಫೈನ್ ಮಿಸ್ಟ್ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತುಂತುರು) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನ ಸ್ಪ್ರೇ ದೊಡ್ಡ ಹನಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಗುರುತಿಸಿ

ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಬಂದು, ಅದು 5-10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ನಕಲಿ ಎನ್ನುವುದರ ಬಲವಾದ ಸಂಕೇತ. ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಡಬಲ್ ಟೆಸ್ಟ್

ಒಂದೇ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಸಲಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಬ್ಬರ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

