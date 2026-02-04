Kannada

ಹವಾಮಾನ

ಸೂಜಿ ಮೆಣಸು  ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಇದು ಯಾವುದೇ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೂ, ಬೇಸಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು ಹುಲುಸಾಗಿ, ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ.

life Feb 04 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

ಮೆಣಸಿನ ಬೀಜ

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸಿನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾಳಾಗದ, ದಪ್ಪಗಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನ

ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಸ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೀಜಗಳು ಬೇಗ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಬೀಜಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಬಿತ್ತಬೇಡಿ. 4-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಎಲೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆಳೆ

ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (5 ವರ್ಷ) ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸುಣ್ಣದ ಬಳಕೆ

ಗಿಡ ನೆಡುವ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಗಾಂಧಾರಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ನೆರಳು ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ನೀರುಣಿಸುವುದು

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಂತೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ (2-3 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ) ನೀರು ಹಾಕಿ. ಆದರೆ, ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಗೆ

ಕಡಲೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಹುದುಗಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಫಿಶ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ

Image credits: Getty
Kannada

ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ ಸಿಂಪಡಣೆ

ಎಲೆ ಮುರುಟು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಸೋಪು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಗಿಡದ ಚಿಗುರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಿವುಟುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty

Oats Benefits: ಓಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇವೆ!

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ, ಇದೇ ಚಾನ್ಸ್, ಖರೀದಿಸಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!

Chopper Coffee: ವೆಜ್ ಚಾಪರ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೊರೆ ನೊರೆಯ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ!

ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್‌ಗೆ ಇವಿಲ್ ಐ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್‌