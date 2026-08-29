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ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿ ಟೈಲ್ಸ್!

ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.

life Aug 29 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Meta AI
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ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್

ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆ ಮಾಯ!

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ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು

ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಗುಣವಿದೆ. ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ರಸ ಹಾಕಿ. 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

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ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ಅತಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

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ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ಸೋಪ್

ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಒರೆಸಿ.

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ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ

ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬ್ರಷ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.

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ಸುರಕ್ಷತೆ ನೆನಪಿರಲಿ

ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೆ ಗವಸು (Gloves) ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

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