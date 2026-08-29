ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದರೆ ಕಲೆ ಮಾಯ!
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಗುಣವಿದೆ. ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ರಸ ಹಾಕಿ. 20 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲೆಗಳು ಅತಿ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಒರೆಸಿ.
ಕಲೆ ಇರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೆ ಗವಸು (Gloves) ಧರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಕಿಟಕಿ ತೆರೆದಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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